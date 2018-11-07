AKP’li eski belediye başkanına ‘FETÖ’den altı yıl üç ay hapis

Kayseri’de eski AKP’li Develi Belediye Başkanı Recep Özkan’a ‘FETÖ üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Özkan için geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, ‘FETÖ üyeliği’nden beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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Kayseri’de eski belediye başkanı dahil yedi sanığın yargılandığı davanın bugün duruşması görüldü.

Duruşmada Özkan, Fatih D., Mustafa Ç., Mustafa K., Nuh K. ve Kozan K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mikdat H. ise duruşmaya katılmadı.

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Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat istedi.

’15 Temmuz’da meydandaydım’

Örgüt üyesi olmadığını söyleyen eski başkan şunları anlattı: “Ülkesi için canını seve seve verecek bir ailenin evladıyım. 15 Temmuz gecesi oğlum A. E. Özkan’la birlikte meydanlara çıktım. Örgüte ait okul, yurt yaptırmadım. Kimseyi yönlendirmedim. Örgüt tarafından düzenlenen organizasyonlara sponsor olmadım. AK Parti’den iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Yaşadıklarım siyasi kumpas ve komplodan ibarettir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum.”

Ceza çıktı

Mahkeme, Özkan’a üyelik suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar çeşitli oranlarda cezaya çarptırılırken iki sanık beraat etti.

Mahkeme heyeti, istinaf ve Yargıtay sürecini göz önüne alarak sanıkları tutuklamadı.