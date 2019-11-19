AKP’li eski belediye başkanı pratisyen olmasına rağmen başhekimliğe atandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye başkanlık koltuğunu CHP’li Mehmet Ali Yılmaz’a kaptıran AKP’li eski belediye başkanı Adil Çelik, pratisyen doktor olmasına rağmen Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine atandı.
Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre Çelik’in başhekimlik görevine atanmasının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ndeki esaslara aykırı olduğu belirtildi.
Yönetmeliğin 110’uncu maddesine belirlenen ilgili esaslar şöyle: “Hastanelerin uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığı’nca atanacak baştabipler tarafından yönetileceği hüküm altına alınmıştır.”