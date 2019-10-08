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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li eski bakan Nihat Ergün partiden istifa etti

AKP’de üç dönem milletvekilliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerini yürüten Nihat Ergün, parti üyeliğinden istifa etti.

Kocaeli yerel basınına yazılı açıklamada bulunan Ergün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“13 Eylül 2019 tarihinde saat 06.15 itibariyle e-devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti’de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Kulislerde Nihat Ergün’ün yeni parti çalışmaları yürüten Ali Babacan’ın ekibinde olduğu iddia ediliyor.

Eski bakan Ergin, AKP’den istifa etti

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