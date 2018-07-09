AKP’li eski aday: ‘FETÖ’den dün tutuklanan Arbel Bakliyat’ın sahibi serbest bırakıldı

Mersin’de yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında dün tutuklanan Arbel Bakliyat’ın sahibi Mahmut Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arslan, 2004’teki yerel seçimlerde AKP’den Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Arslan sonraki dönemlerde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı görevlerinde de bulunmuştu.

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‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında, Mersin merkezli bakliyat firmasının sahibi dört kardeş ve PKK’ya yardım ettikleri ileri sürülen iki şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şirket sahipleri Mahmut Arslan, Hasan Arslan ile çalışanlar Davut D. ve Bilal K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Mahmut Arslan ile Davut D.’nin tutuklanmasına karar verip, diğer iki şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Aile avukatının 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunması üzerine Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.