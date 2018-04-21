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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Elitaş, İYİ Parti’ye ‘sandık göstermedi’: Kusura bakmasın, bir sonrakine hazırlansın

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AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, seçimlere katılmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği İYİ Parti için “Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi, yeni kurulan İYİ Parti’nin katılamayacağı savını gündeme getirmişti.

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İYİ Parti cephesi, seçime girmelerinin önünde yasal bir engel olmadığını savunuyor. Son sözü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) söyleyecek.

Memleketi Kayseri’de konuşan Elitaş, birkaç partinin seçime giremeyeceğinin konuşulduğunu ifade etti.

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Elitaş şöyle devam etti: “Türkiye’de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu altı aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti iki seneye yakın bir zamandır kuruldu. ‘Hadi seçim hadi seçim’ diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki İki yıldır büyük kongresini yapamadıysa, Türkiye’nin 81 vilayetinin 41’inde örgütlenemediyse, bize ’15 Temmuz’da seçim yapılacakmış’ diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz’da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak ‘Bizim partimizi seçime sokmuyorlar’ diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir.”

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