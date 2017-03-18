AKP’li Eker’in Almanya’da katılacağı üç etkinliğin birine yasak, ikisine iptal

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Almanya’da referandum kampanyası kapsamında katılacağı üç etkinlik iptal edildi.

AA’nın haberine göre Eker, Wolfenbüttel’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) düzenlediği etkinlikte bugün camiyi ziyaret edecekti.

Wolffenbüttel Belediyesi, ibadethanelerin uygun bir şekilde kullanılacağından endişe duydukları için için siyasi toplantıların yasaklandığını bildirdi.

Eker’in Braunschweig ve Salzgitter kentlerindeki etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından çok sayıda kişiyi burada toplama ihtimali bulunduğundan bahseden belediye, camideki etkinliğin dini içerikli olmamasını yasağa gerekçe gösterdi.

İki kentte daha ret

Salzgitter Belediyesi, kentte bugün Eker’in gurbetçilerle buluşacağı salonun sahibinin etkinliğin iptal edildiğini yazılı olarak belediyeye bildirdiği, bundan memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Braunschweig Belediyesi de kent merkezindeki bir restoran sahibinin, Eker’in katılacağı etkinliği iptal ettiğini duyurdu.

Eker’in Hannover kentinde yapacağı etkinlik de iptal edilmişti.

Avrupa’da mitinge izin yok

Miting engelleri Almanya’da başlamış, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti.

Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsveç ise Türk politikacıların seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını bildirmişti.