AKP’li Dağ: CHP liderinin yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerini sindirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Atatürk” demediği için eleştirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili tartışmalara ilişkin, “CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerini sindirmiş vaziyettedir” dedi.

Fotoğraf: AA

Kaftancıoğlu, 9 Eylül’de İstanbul’da yaptığı konuşmada üç defa “Gazi Mustafa Kemal” deyince “Atatürk” demediği için parti içinde sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

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AKP’nin AR-GE başkanlığınca düzenlenen Siyaset Akademisi’nin 19’uncu dönem sertifika törenine katılmak için gittiği Amasya’da, partisinin il başkanlığında teşkilatla bir araya geldi.

Partililere seslenirken Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara işaret eden Dağ, şöyle konuştu: “Bir il başkanı çıktı önce, ‘Ben Mustafa Kemal’in askerleriyiz lafını sevmiyorum, yoldaşlarıyız diyelim’ dedi. Daha sonra bir toplantıda Mustafa Kemal ismini özellikle kullandığını, Atatürk ismini kullanmadığını ifade etti. CHP’de İzmir milletvekillerinden bir kısmı biraz tepki koydular.

Eğer birkaç gündür kamuoyunda yapılan tartışmada o İstanbul il başkanının söylemiş olduğu sözü, bugün bırakın AK Parti İstanbul il başkanı, herhangi bir ilçe başkanı, ilçedeki bir yönetici söylemiş olsaydı CHP genel başkanına kadar herkes, bu konuda açıklama yaparlardı. Bu konuda hiçbir açıklama yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bu şunu gösteriyor, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerini sindirmiş vaziyettedir. Durum bu. Artık kendileri bir karar verirler.”

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‘Seçmenle parti yönetimi arasında zihniyet farklılığı var’

Dağ, CHP’de değişim olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “CHP’de 2010 yılında kaset kumpasıyla beraber aşama aşama değişim noktasında çalışma yapılıyor. Ben AR-GE biriminin başındayım. Yaptığım araştırmalar şunu çok net gösteriyor; bugün CHP’de oy verenlerle yönetenler arasında zihniyet farklılığı doğmuş durumdadır. Ama bir zihniyet CHP’yi bir yere doğru götürüyor. O onların iç meselesi midir? Bu anlamdaki konu belki iç meselesidir. Ama ülkenin ikbali, ülkedeki milli hususlar noktasındaki duruş açısından tavanla taban arasındaki farklılık tabii ki ülke açısından bizi önemli şekilde ilgilendirir.”