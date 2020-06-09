AKP’li Dağ: Anketlerde kararsızlar yükseltiliyor, oyumuz 2018’den yüksek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde ‘diğer partilerin sabit bırakılıp, AKP’nin oylarının düşürülüp, kararsız seçmenin oranının yükseltildiğini’ söyleyerek; “Yapılan tüm çalışmalar milletimizin, cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AKP AR-GE Başkanlığı’nın toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını kaydeden Dağ, şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar, kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır. Türkiye’nin bu süreçte ortaya koyduğu başarı hikayesi, uluslararası alanda da gıpta ile takip edilmiş ve büyük beğeni toplamıştır.”

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Bu hikâyenin doğal bir sonucu olarak, toplumun cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan teveccühü artmıştır. Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık, istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir.”

‘Yalana sarılmaktalar’

Dağ, son günlerde geleneksel ve dijital medyada anket firmaları tarafından ‘manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan’ anketler ve oy oranlarının açıklandığını iddia ederek, şunları kaydetti: “Muhalefetin bazı siyasi temsilcileri ise kendi oy oranlarına ilişkin herhangi bir iddia ortaya koyamadıklarından, AK Parti’nin oy düşüşü yalanına sarılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın anketlerin bilimselliği noktasında yapmış olduğu açıklamaya karşı, sesin bir heyecanla muhalefet partisi grup başkanvekilinden çıkması, yaşamış oldukları paniği göstermektedir.”

Anket şirketlerinin çalışmalarını ‘muhalif refleksle’ ortaya koyduklarını ve ‘realiteden uzak’ olduklarını belirten Dağ, “Partimize karşı olumsuz algı oluşturmak için her dönem sistematik olarak bu tarz anketleri kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletimiz, bu çalışmaların herhangi bir geçerliliğe sahip olmadığını bir kez daha gösterecektir” dedi.