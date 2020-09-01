AKP’li Çelik: Yunanistan korsan devlet; Macron’a kırmızı çizgiyi iade ederiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Türkiye’nin faaliyetlerine karşı kırmızı çizgileri çizdik’ açıklamasına ilişkin “Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan’ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron’a aynen iade ederiz” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Fransa, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılmıştı.

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Macron, “Ankara kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor” diye konuşmuş ve Türkiye’nin son yıllarda NATO müttefiki stratejisi uygulamadığını öne sürmüştü.

‘Korsan devlet’

AA’nın haberine göre, Çelik: “(Doğu Akdeniz) Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan’ı ilgilendiren hiçbir konu yok” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ‘korsan devlet’ olduğunu kaydeden AKP sözcüsü, “Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor” dedi.