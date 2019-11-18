Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Çelik: Otizmli çocuklara ayırımcılığa neden olan müdür görevden alındı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray’da geçen hafta otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalanması ve okulda ayırımcılık görmeleri olayı ile ilgili ihmali olan okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Çelik, Aksaray’daki okulda yaşanan olayla ilgili görevliler hakkında yapılan işlemi ve çocukların ‘kaynaştırma’ eğitimine devamı ile ilgili özetle şunları söyledi:

  • Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.
  • İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.
  • Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.

Aksaray’da veliler otizmli çocukları yuhaladı

SON HABERLER

CHP’li vekile göre faciadan ders alınmadı: YHT’de halen sinyalizasyon yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da dokuz kişinin öldüğü kazayla gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öne sürdü.

İran’da bardağı taşıran son damla

İran’da ortalık yine yanıyor, sosyal medyada ya da televizyon ekranlarında denk geleniniz vardır. Mesele devletin akaryakıt fiyatlarındaki sübvansiyonu kaldırması. Hükümetin bu kararıyla akaryakıt fiyatları birden bire üç katına çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...