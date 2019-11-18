AKP’li Çelik: Otizmli çocuklara ayırımcılığa neden olan müdür görevden alındı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray’da geçen hafta otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalanması ve okulda ayırımcılık görmeleri olayı ile ilgili ihmali olan okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Çelik, Aksaray’daki okulda yaşanan olayla ilgili görevliler hakkında yapılan işlemi ve çocukların ‘kaynaştırma’ eğitimine devamı ile ilgili özetle şunları söyledi: