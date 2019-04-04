AKP’li Çelik: Olağanüstü bir şey yok, memlekette her şey yolunda

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçim sonucu tartışmalarına ilişin “Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda. Ama sürekli olarak olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değildir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Seçim sonrası aldığı kararları tartışma konusu olan YSK için ‘dünyaya model olabilecek mekanizmalar sahip‘ ifadelerini kullanan Çelik, “YSK son derece gelişmiş bir kurumdur” diye konuştu.

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AKP sözcüsü, bütün seçim süreçlerinin ‘patronunun’ YSK olduğunu belirtti ve YSK’nın ‘itibarını korumanın‘ ortak görev olduğunu kaydetti.

‘Yabancı devletler seçim sonuçlarının meşruiyet kaynağı değildir’

AKP’li Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun seçimlere ilişkin açıklamasını da eleştirdi. Palladino seçimden sonra “Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Dolayısıyla uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den daha azını beklemiyoruz” diye konuşmuştu.

Sözcünün açıklamalarını kınayan Çelik, “Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir” ifadelerini kullandı.

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‘Anıtkabir ziyaretine itiraz ediyoruz’

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretini de eleştiren AKP sözcüsü, “Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.“





