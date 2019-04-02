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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Çelik muhalefeti ‘kara propaganda’ yapmakla suçladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin süren tartışmalarına dair konuştu. Çelik, muhalefeti suçlayarak “Hukuka göre yürüyen itiraz süreci hakkında kara propagandayı yürürlüğe sokuyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, 319 bin 500 geçersiz oyun yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor.

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CHP’nin ‘panik atak siyaseti‘ yaptığını savunan Çelik, CHP’nin ‘bu süreç durdurulsun‘ yaklaşımında olduğunu ancak sürece saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

AKP’nin amacının ‘sivil siyasetin güçlenmesi, demokratik geleneklerin pekişmesi, demokrasi bilincinin kuvvetlenmesi‘ olduğunu söyleyen Çelik, herkesin sakin olması ve yasal sürecin akamete uğratılmaması gerektiğini söyledi.

‘İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyareti istismardır’

İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine de değinen AKP sözcüsü, İmamoğlu’nun hatıra defterini ‘büyükşehir belediye başkanı‘ sıfatıyla imzalamasını eleştirdi.

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Sözcü Çelik şunları söyledi: “Anıtkabir defterinin böylesi bir istismarda kullanılması saygısızlık olmuştur. Bu ziyaretleri, bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, birtakım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak tavır değildir, istismardır.

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