AKP’li Çelik: MHP’yle işbirliğinde önemli bir aşamadayız, belli bir model var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçim için ittifak görüşmesinin olumlu geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çelik, “Yerel seçimle ilgili olumlu, memnuniyet verici bir noktadayız. İşbirliği noktasında önemli bir aşamaya geldik” diye konuştu.

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Belirli bir modelin üzerinde durulduğunu belirten Çelik, ittifakın nasıl kurulacağı ile ilgili detayları paylaşmadı.

AKP Sözcüsü, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını cumartesi günü açıklayacağını söyledi.

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AKP ile MHP 24 Haziran genel seçimlerinde ‘Cumhur ittifakı’ olarak seçime girmişti.

İki parti arasında son dönemde anlaşmazlık vardı ancak iki tarafın hamleleriyle yeniden ittifak sağlanma çabaları sergileniyor.