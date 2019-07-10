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AKP’li Çelik: Erdoğan sistem revizyonu için muhalefetle konuşabilir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyon tartışmalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle görüşebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sistemin ‘milletin onayıyla’ yürürlüğe girdiğini ve ‘meşru‘ olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: “Sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi. Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek.” 

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Yeni parti kuracağı iddia edilen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın AKP’den istifası da sorulan AKP sözcüsü, Erdoğan’ın konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ve AKP’nin ‘kendi işine baktığını’ belirtti.

Erdoğan, Babacan’la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak şunları söylemişti: “Ben Ali beyin kendisine de söyledim; ‘Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz’ dedim.”

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