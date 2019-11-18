AKP’li Çelik: Cumhurbaşkanı EYT’ye son noktayı koydu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) meselesine ‘son noktayı koyduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) toplu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için bir düzenleme olmayacağını açıklamıştı. Erdoğan bu konuda ‘Seçimi kaybetsek de yokum’ demişti.

Reklam

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısının gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Herhangi bir noktada belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği, aynı zamanda da o kesimdeki kardeşlerimizin çocuklarının geleceğine de zarar verildiği, Türkiye’nin geçmişinde çok yaşanmış bir şey.

Sanki biz bu ‘EYT’ denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibarıyla bu noktada da sayın cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir.

Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir, bugün bazı partilerden açıklama yapılıyor. Onlar Türkiye’yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır.”

Reklam

‘Şehir hastanelerinin zararına ilişkin bende rakam yok’

Erdoğan’ın şehir hastanelerine ilişkin “Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak varsın zarar edelim” şeklindeki açıklamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Çelik, sağlık sektöründe AKP döneminde devrim gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Şehir hastaneleri meselesi Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseledir. Birileri bir takım rakamlar ileri sürüyor, ‘Zarar etti, şöyle oldu’ gibisinden. Bu, buna karşı söylenmiş bir tezdir. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu, vatandaşımızın sağlık hizmeti söz konusu olduğunda gereken harcamalar, gereken yatırımlar alınmaktadır. Çünkü sağlık her şeyin başıdır. Vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alması her şeyden önde gelmektedir. Bu bahsettiğiniz rakamlar bende yok. Bu ihtiyaç duyulduğu takdirde Sağlık Bakanlığı’mız tarafından açıklanır. Ama vatandaşımızın birinci sınıf sağlık hizmetine, bazı konularda dünyada bile olmayan standartlarda kavuşması şeklindeki politikamız kararlılıkla ve hassasiyetle sürecektir” dedi.

‘Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, son derece müspettir’

Çelik, İstanbul’da başörtülü bir kadının sokakta saldırıya uğraması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu olayla ilgili açıklamaları hakkında da şöyle konuştu: “Tabii birincisi prensip olarak hiç kimse hayat tarzından dolayı giyim kuşamından dolayı herhangi bir tacize uğramamalıdır. En temel prensip budur. Bunun altında somut olaylara geldiğimizde, bu başörtülü hanımlara dönük olarak sistematik bir saldırının birkaç yerde üst üste gelmesi ve bunun yoğunlaşması şeklinde bir kaygıyı bizim de kaygılanmamızı ve bu konuyu yakından takip etmemizi gerektirmektedir. Bütün kamuoyunda genel olarak gördüğümüz kadarıyla bir takım marjinaller, hasta ruhlular hariç bu konuda hassasiyet ortaya koymuştur. Kim olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak bir tutum geliştirmeliyiz. Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı incitmeye hakkı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması son derece müspet bir açıklamadır. Bütün siyaset yapanların da hayat tarzlarına saygı konusunda, hayat tarzı yüzünden ya da kılık kıyafeti yüzünden saldırıya uğrayanlar konusunda hiçbir ayrım yapmadan, topyekun bir sahiplenme içine girmesi toplumumuzun çimentosunun güçlenmesi bakımından son derece önemli olacaktır.”