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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Çelik: CHP kendini imha ediyor, cumhurbaşkanımızdan özür dilemeliler

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden CHP’li’ iddiasına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, “Yalan siyaseti üzüntü verici, cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, cumhurbaşkanının da bu isme, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini iddia etmişti.

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Turan, daha sonra gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek, 9 Kasım’daki görüşmenin Erdoğan ile Muharrem İnce’nin arasında geçtiğini öne sürmüştü. Erdoğan ve İnce iddiayı reddederken, Atilla da asıl haber kaynağının ‘bir CHP’li’ olduğunu ifade etmişti.

‘CHP kendi kendini imha eden bir parti’

Çelik, “Bu haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildiler. Bu haberin hedef aldığı CHP’li bir siyasetçi vardı o da genel merkezi işaret etti” dedi. 

CHP’nin ‘siyasi suikast’ yaptığını savunan AKP sözcüsü şöyle konuştu: “Bu yalan siyasetinin nereye varacağını izliyoruz. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Bu yalan haberi üretenler iddiasından vazgeçti. Gelinen noktada CHP’nin bu kampası kendi içinde ortaya çıktı. Halen özür dilemek yerine ısrar ediyorlarsa halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gösteren kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. Medyanın bu olayı köpürttüğü falan yok. Bu olayı köpürten CHP’nin iç dinamikleridir.”

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