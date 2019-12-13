AKP’li Çelik: ABD’nin Ermeni tasarısı siyasi sorumsuzluktur, kınıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasını içeren tasarıyı onaylamasına ilişkin, “Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde ABD Kongresi’nin alt kanadı temsilciler meclisinden 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato’da oylanması engellenen yasa, dün kabul edilmişti.

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Kararı ‘siyasi açıdan sorumsuzluk’ olarak yorumlayan Çelik “Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan soykırım ekonomisinin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir” diye konuştu.

‘NATO ruhuna sorumsuzca yaklaşımdır’

ABD Senatosu’nun aldığı kararın, Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nde alınan kararlara karşı sorumsuz bir yaklaşım olduğunu belirten Çelik şöyle konuştu:

“Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması’ şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır. Londra’daki NATO Zirvesi’nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato’da atılan bu adım NATO ittifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır.

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ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı. Sağduyulu siyasetçilerin, Türkiye’ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, alnı ak olarak vakur bir özgüvenle yoluna devam edecektir.”