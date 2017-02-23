AKP’li Canikli’ye göre ‘terör’, 7 Haziran’da tek başına iktidar çıkmadığı için artmış

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarın çıkmamasının terör saldırılarını artırdığını öne sürdü.

Habertürk TV’de Ali Can Türkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Canikli, “7 Haziran’dan sonra biliyorsunuz tek başına iktidar tablosu ortaya çıkmadı. Türkiye’de güçlü bir yönetim iradesi ortaya çıkmayınca olumsuz yansımaları görmeye başladık. Bunlardan biri terörün azmasıdır. Terörün isteyeceği güçsüz bir yönetimdir” diye konuştu.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’in önde olduğunu ileri süren Canikli şunları söyledi: “16 Nisan’da herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu başka anlama gelmesin, 16 Nisan’da getirmek istediğimiz sistemin tam olarak anlatılması çabamız sürecek. Her şey bitmiş gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. Vatandaşa da saygısızlık olur.”

‘Sistemin ne olduğu belli değil’

Türkiye’nin mevcut sistemini ‘ne olduğu belli değil’ olarak tanımlayan başbakan yardımcısı, cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında sürekli kavgalar yaşandığını söyledi: “Şu anda sistem yürüyor. Bu liderliğin altında faaliyette bulunan bir başbakan var, sorun çıkmıyor. Ama her zaman bunun garantisi olmaz. 1982’den bu yana her zaman krizler oldu. İkili bir yapı içinde istikrarlı bir yönetim çıkmaz. Bu yapı ile Türkiye ileri gidemez. Bu çarpıklığın, bu çelişkinin giderilmesi gerekir. Yapmaya çalıştığımız bu.”

‘En gelişmiş bankacılık Türkiye’de’

Canikli, Türkiye’deki bankacılık sisteminin dünyanın ‘en gelişmişi’ olduğunu da öne sürdü: “Bütün gelişmiş ülke bankalarında sıkıntılar vardır. Türev, sanal ürünlerle doludur, Türkiye’de yoktur. 2008 krizinden sonra Avrupa ve ABD kendi bankalarına milyarlarca dolar ve avro enjekte ettiler. Türkiye’de bir kuruş aktarılmadı. Derece kuruluşlarının notları başarılı olsaydı devam edecekti. Piyasalar artık bunlara inanmıyor.”