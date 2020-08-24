AKP’li Canikli’den sel yorumu: Yapılaşmayla alakası yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun’daki sel faciasına ilişkin, “Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Kentte 22 Ağustos’ta başlayan sağanak yağış nedeniyle Piraziz ilçesinde, Ordu sınırında bulunan Abdal Deresi taşmış, birçok yol ve park su altında kalmıştı. Selde altı kişi hayatını kaybetmişti.

Reklam

A Haber’e konuşan Canikli felaketten yağmur ve toprağı sorumlu tutarak şunları kaydetti: “Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor… İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar. Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz’de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise.”