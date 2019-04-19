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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili araştırma talebi

AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü öne sürüyor.

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Son olarak, Giresun Sulh Ceza Mahkemesi de ağabeyi Muhammet Vatan’ın ‘kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı’ yönündeki ifadesine dayanarak Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için üç haftalığına akıl hastanesine gönderilmesine karar vermişti.

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