AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın babasına hakaret davası

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan hakkında kendisine sosyal medyadan yaptığı suçlamalar nedeniyle ‘hakaret’ ve ‘iftira’ davası açtı.

Fotoğraf: DHA

Canikli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Şaban Vatan’ın şahsını olayı örtbas etmek ile suçladığını, olayla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini daha önce söylediğini ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

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“Eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak, konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak, acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim. HSK, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdi. Soruşturma yeni baştan başlatıldı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili yeniden inceleme başlattı. Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışıyor.”

Kaynak: DHA

Canikli, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için ‘Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini’ talep eden araştırma önergesi verdiğini ancak buna rağmen Şaban Vatan’ın sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam ettiğini söyledi.

Canikli şunları söyledi: “Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek, dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. Ancak devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C. kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum.”

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Canikli açtığı davaların, sadece hakaret ve iftiralarla ilgili olduğunu kaydederek, davanın, ‘Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik olmadığını’ açıkladı.

Rabia Naz’ın ‘şüpheli’ ölümü

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde, 11 yaşındaki Rabia Naz, evinin önünde ağır yaralı olarak yerde yatarken bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. İlk önce intihar ettiği tahmin edilen 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümü sonrası, babası Şaban Vatan, araştırma yapmaya başlamıştı.

Şaban Vatan, elde ettiği bilgilerle, Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin olaydan sorumlu olduğunu iddia etmişti.

16 metre yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz ile ilgili Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, ‘bedensel travma’ sonucu gerçekleştiği belirtilmişti. Aileye göre, kızlarına otomobil çarpmış ve yaralı halde evin önüne bırakılmıştı.