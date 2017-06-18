AKP’li Canikli, ‘Adalet Yürüyüşü’nden ‘kaos’ çıkardı: FETÖ’ye destektir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘FETÖ’ye destek anlamına geldiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Konuşmasının tamamında CHP’ye yüklenen Canikli, partinin vekillerini ‘teröre destek’le suçlayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin öldürülen teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıtları fotoğrafları, gözyaşı döktükleri görüntüleri unutmadık. Buldukları her fırsatta terör örgütlerine destek veriyorlar, onlarla kol kola giriyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Adaleti arama yöntemi bellidir’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine benzer bir biçimde “Adalet sokakta aranmaz” diyen Canikli, tutuklu vekil Berberoğlu’nu eleştirdi: “Daha da önemli olan, mahkemenin mahkum ettiği o milletvekiline esas itibarıyla bu bilgileri kim verdi? Devletin gizli kalması gereken, doğrudan güvenliğini etkileyen, casusluk faaliyetinde kullanılan bilgileri kim verdi? Er ya da geç bu da açığa çıkacaktır. Böyle bir hareketin savunulması mümkün değil. Verilen cezayı adaletsiz bulabilirsiniz, ağır bulabilirsiniz, olabilir, ama onu da arama yönetimi bellidir.”

‘Herkes sokağa çıkarsa kaos çıkar’

Adalet arama yöntemini sokağa çıkmak olmadığını savunan ancak bunun için adres göstermeyen Canikli, “Onun dışında herkes kendi kafasına göre, ‘Ben verilen bu kararı beğenmedim, dolayısıyla sokağa çıkıyorum, ben öyle yapacağım’ dediği anda bu ülkede yaşanmaz, kaos ortaya çıkar” diye konuştu.