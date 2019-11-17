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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Çamlı’dan İmamoğlu’na: Horolop şorolop adam

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için ‘horolop şorolop, günübirlik adam’ dedi.

Fotoğraf: Twitter

Bir canlı yayında konuşan Çamlı, İmamoğlu’na hitaben “Horolop şorolop adam, günü birlik adam, yevmiyeci yani, günlük adam, derinliği olmayan adam, ilerisi olmayan, background’u olmayan basit kar için her şeyi yapabilecek adam” ifadelerini kullandı.

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‘Erdoğan’ın bir background’u var, bu pattadanak çıktı’

İBB başkanını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kıyaslayan AKP’li vekil, “Tayyip Erdoğan’ın 1970’lerden beri bir background’u var adamın. Ama bu öyle değil ki. Bu pattadanak önümüze çıktı. Nereden ve nasıl atıldığı belli olan biri” dedi. 

Sunucunun ‘Nereden ve nasıl atılmış?’ ise Çamlı’dan “Stratejik bir şehir olan İstanbul’un milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edilmesi demek” cevabı geldi. 

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