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AKP’li Çamlı yaptırımla tehdit eden Trump’a meydan okudu: Kasımpaşa çocuğuyuz

 

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, pastör Andrew Brunson’ın ev hapsine çıkarılmasını yeterli görmediği için Türkiye’yi ciddi yaptırımlar uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a çıkıştı. Çamlı “Bunlar rüzgar konuşmalar. Biz Kasımpaşa çocuğuyuz” dedi.

Fotoğraf: DHA

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence ev hapsine alınan Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

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AKP’li Çamlı, Trump ve Pence’in yaptırım açıklamalarına tepki gösterdi. ABD başkanının sözlerini ‘eşkıya lisanı’ olarak nitelendiren Çamlı şöyle konuştu: “Biz tanırız bu lisanları. Cumhurbaşkanımız da çok iyi bilir. Kasımpaşa’da doğmuştur. Ben de Fatih çocuğuyum. Bu tip konuşmaları çok duymuşuz. Rüzgar konuşmalar, tehditkar konuşmalar, eşkıyaların konuşmaları.”

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