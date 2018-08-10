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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Bostancı’yla gündem: Dolar çılgın bir partide kendinden geçiyor, parti bitecek

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, döviz kurundaki durdurulamayan yükselişi yorumladı: “Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek, yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek.”

Fotoğraf: DHA

Sabah 6.30 liraya kadar yükselen dolar, şu anda 5.89, avro ise 6.76 civarında.

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Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Bostancı, sözlerine şöyle başladı: ‘Toplumsal algı’daki bozulmanın önemli bir kısmını ‘içeride dışarıda’ manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse ‘manipülatör’ kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır. Türkiye’nin ‘anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği’paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL’nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir.”

Doları “Şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde. Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor” sözleriyle yorumlayan AKP’li vekil, “Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek, yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her ‘çılgınlık’ gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye’nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel ‘halisünasyonlara’ kapılmayacaklardır” diye yazdı.

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