AKP’li Bostancı’dan HDP’li Şık yorumu: Çok öfkeli

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Meclis’i karıştıran konuşmasını değerlendiren AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bu kişinin kişilik tarzı çok öfkeli” dedi.

Meclis genel kurulunda 23 Temmuz’da terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısının görüşmeleri sırasında konuşan Şık, “İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz” demiş, AKP’li vekiller de tepki göstererek kürsüye yürümüştü. Konuşması yarıda kalan Şık’a iki oturum Meclis genel kurulu çalışmalarına katılmama ve maaş kesintisi cezası verilmiş, AKP de Şık aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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Star Gazetesi’nden Fadime Özkan’a konuşan Bostancı, “O biraz hususi bir tavır sergilemek için onu yaptı. Bağlamla, müzakereyle ilgisi olmayan bir tarzda çıkıp, yazılı bir metni, elleri, sesi titreyerek okudu. Bir rolü ifa etti” dedi.

‘Muhtemelen kendini göstermek istedi’

Fadime Özkan’ın “Kendini göstermek mi istedi?” diye sorması üzerine Bostancı şunları söyledi: “Muhtemelen. Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli. Hayli keskin, radikal, her türlü anlaşmayı ve müzakereyi reddeden sert bir dili var. En nazik ifadelerle böyle tanımlayabilirim. Orada kullandığı dil, benzetme, söylediği sözler hiçbir şekilde kabul edilebilir, tartışılabilir değil. Çıkıp bir analiz, arkasında müktesebat olduğu belli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Böyle yaptığınızda saygıdeğer bir iş olur ama çıkıp slogan atarsanız bu farklı bir şey olur. Muhtemelen geçmişte kendisinin HDP’ye oy verenlerin de ötesinde küçük heyecanlı, öfkeli kamuoyunda oluşturduğu bir kimlik, bir imaj vardı. Ondan Meclis’te bir şey yapmasını bekliyordu bu insanlar. O da onu yaptı, sosyal ve politik bir beklentiyi karşılamaya çalıştı. Ama tabii Meclisin farklı bir yer olduğunu atlıyorlar bu tür insanlar atlıyorlar.”