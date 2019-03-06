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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Bostancı: Karşı tarafa giden her oy ülkenin geleceği bakımından problemli

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, ‘millet ittifakına verilecek her oyun’ ülkenin geleceği açısından problemli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bolu’da esnafı ziyareti sırasında konuşan Bostancı, ‘millet ittifakı‘nı, CHP’yi, İYİ Parti’yi, HDP’yi ve Saadet Partisi’ni ayrı ayrı eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Şimdi bu ortaklıktan memleket, millet adına ortak kaderimiz adına Türkiye’nin geleceği adına insanların huzur, selameti, refahı adına Türkiye’nin yaşadığı şu süreçte yaşadığı bir takım meydan okumalar meselesinde bir ortak programı biraz önce de söyledik bekleyemeyiz. Çünkü öyle bir programları olmaz.

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O yüzden benim kanaatim, karşı tarafa verilen her oy Türkiye’nin geleceği bakımından problemlidir diye düşünüyorum. Vatandaşların takdiridir elbette. Çok çeşitli nedenlerle oy verebilirler ama bütün vatandaşlar bizim için saygıdeğerdir. Kime oy verirlerse versinler.”

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