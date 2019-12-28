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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Bostancı: Kanal İstanbul’da referandum yapılmayacak

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili referandum yapılmayacağını söyledi.

Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar olan bölgede, boğaza paralel olarak açılacak su yoluyla boğazdaki gemi trafiğinin azaltılması, kazaların önlenmesi amaçlanıyor. İktidar Kanal İstanbul’un mutlaka yapılacağını söylerken, CHP karşı çıkıyor.

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DHA’ya konuşan Bostancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul için referandum talebine olumsuz yanıt verdi.

AKP’li yetkili, muhalefetin Kanal İstanbul’a itiraz etme hakkının bulunduğunu, itirazlarını temellendirerek soğukkanlı şekilde ifade edebileceğini ancak ‘iktidarı yıpratmayı’ odağa aldığını iddia etti.

“Devlet kasasından para verilerek yapılacak bir proje değil. Kendi başına kendi finansları, imkanları ile yapılacak bir proje” diyen Bostancı, kendi araştırması sonucunda, bilimsel ve teknik olarak engel bulunmadığı sonucuna vardığını dile getirdi.

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AKP’li siyasetçi, referandumun gündemde olmadığını ifade etti: “Öyle bir gündemimiz yok. ‘Büyük projeleri halka soralım’ diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir. İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim. Dedikodu ve söylentiler tarihin her döneminde çok çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Buna ilişkin literatürde çok iyi çalışmalar da var. Kanal İstanbul meselesini böyle dedikodu ve söylentiye yaslamak yerine gerçekçi bir şekilde tartışmanın muhalefetin de itirazlarını bu şekilde dile getirmesinin kendilerine de Türkiye’ye de faydalı olacağı kanaatindeyim. O raporlar dedikodu ve söylentiye girer.”

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