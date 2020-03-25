AKP’li Bostancı: İnfaz düzenlemesi resmi görüşümüzü yansıtmıyor

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, partilerinin hazırladığı yeni infaz tasarısının müzakereye açık olduğunu belirterek bunun ‘af’ değil ‘düzenleme’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin hazırladığı yeni tasarıda, birçok suçta cezaevinde kalma süresinin yüzde 67’den yüzde 50’ye indirilmesi planlanıyor. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından yüzde 75’lik koşullu salıverilme oranı ise yüzde 67’ye düşürülüyor. Bu yolla, kapasitelerinin kat kat üzerinde, 300 binden fazla tutukluyu barından hapishanelerden binlerce kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

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‘Resmi görüşümüzü yansıtmıyor’

DHA’ya konuşan Bostancı, çalışmanın suçların cezaları ve cezaların süresine ilişkin değil infaza dair olduğunu ifade etti.

“Bu bir taslak. Diğer siyasi partilerle müzakere ettiğimiz bir taslak” diyen AKP’li siyasetçi, bunun siyasal bir taslak olmadığını, akademisyenlerin ve kamuoyundaki değerlendirmelerin hesaba katıldığını kaydetti.

Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani AK Parti’nin resmi görüşünü yansıtan, ‘İşte AK Parti bu çerçevede bir yaklaşımla infaza bakıyor’ diyebileceğimiz bir taslak değil. Bu taslak, Meclis’te siyaset marifetiyle müzakere edilebilir zemini ortaya koyan bir taslak. Biz mevcut siyasi grubu olan partilerin, yaklaşımları, görüşleri nelerdir, hassasiyetleri nelerdir, hangi konulara ilişkin nasıl bir bakışa sahipler, bunları müzakere ediyoruz. İlgili bütün siyasi partilerin yaklaşımlarının hesaba katılması gereken bir çalışma.”

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Teklifin, AKP ile MHP’nin ortak teklifi olarak Meclis’e getirileceğini kaydeden Bostancı, bunun bir af olmadığını, hapishanede kalma sürelerine ilişkin düzenleme olduğunu dile getirdi.