AKP’li Binali Yıldırım sessizliğini bozdu: Söz YSK’nındır

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, partinin sonuçlara itirazının ardından günler sonra sessizliğini bozdu.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yıldırım’ın önünde seçimi tamamladı ancak AKP’nin itirazlarının sonuçlanmaması nedeniyle mazbatasını alamadı.
AKP’li il başkanı ve genel başkan yardımcısı süreç boyunca sıklıklı açıklama yaparken, Binali Yıldırım sonuçlara dair yorum yapmadı.
Yıldırım, günler sonra bugün Twitter’da şu mesajı paylaştı: “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla.”