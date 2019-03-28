AKP’li Binali Yıldırım: Ana güzergahlara ve metroya ücretsiz internet

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçilmesi halinde, kentin ana güzergahlarında ücretsiz internet bağlantısı kurulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’nın haberine göre, bir TV kanalında konuşan Yıldırım, bazı ilçelerdeki fiber altyapısının yeterli olmadığını söyledi. “Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor” diyen AKP’li aday, kentteki fiber ağ uzunluğunun 47 bin 500 kilometre olduğunu, bunun 100 bin kilometreye çıkarılacağını ifade etti.

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Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz. Bunu bir yol olarak görmek lazım. Üzerinden yapılacak faaliyetlerden, trafikten para kazanmak üzere altyapının geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İki yıl sonra İstanbul’da kamuya açık bütün yerlerinde, ana güzergahlarda kablosuz internet (wi-fi erişimi) ücretsiz hale gelecek. Bedava olacak.”

İstanbul’da toplu taşımada raylı sistemin payını artırarak ulaşımı rahatlatmayı hedeflediğini belirten Yıldırım, metrolara da internet geleceğini dile getirdi.