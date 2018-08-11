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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li belediyenin reklam adımı: ABD’li sosyal medya devlerine bütçe yok

 

AKP’li Uşak Belediyesi, ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanması sonrası, ABD’li sosyal medya devlerine reklam vermeme kararı aldığını duyurdu.

ABD ile Türkiye arasında rahip Andrew Brunson’ın ev hapsinden çıkarılıp ABD’ye gönderilmesi konusunda yaşanan kriz, iki ülkenin birbirine yaptırım uygulamasıyla sürüyor.

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Bu sırada dolar ile TL karşısında rekor düzeyde değer kazanırken 6,5 lira sınırına ulaşmış durumda.

ABD’lilere reklam yok

Belediye, ABD’li sosyal medya şirketleri Facebook, Google, Instagram, Twitter ve YouTube’a reklam bütçelerinden ayırdıkları payı kestiklerini bildirdi.

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Belediyenin bunu Twitter’dan duyurmuş olması da dikkat çekti.

Belediye başkanı Nurullah Cahan da yine Twitter hesabından son gelişmeler 17-25 yolsuzluk operasyonuna ve 15 Temmuz darbe girişimine benzeterek “Boyun mu eğelim?” diye sordu.

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