AKP’li belediyelere boykot talimatı: ABD ürünlerinden uzak durun

AKP’li belediyelere genel merkezden gönderilen talimatta ABD ürünlerinin boykot edilerek kullanılmaması istendi.

Sabah’tan Zeynel Yaman’ın haberine göre AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AKP’li belediyeler için talimatname yayınladı.

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Talimatnamede, belediyelerin, lisans ücreti ödenen yabancı yazılımlar yerine ücret ödenmeyen Türk yazılımı PARDUS’e hızlı bir şekilde geçmeleri istendi.

Belediyelerin elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen göstermesi gerektiği ifade edildi.

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Talimatnamede “Yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmelidir” dendi.

Yine, yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde de Kamu İhale Kurumu tebliğleri doğrultusunda yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiği dile getirildi.

Belediyeler, yabancı ürünü mutlaka almak zorundaysa ABD markalarını tercih de edemeyecek.

Dövizle hesap yasak

Talimatnamede, şu ifadelere yer verildi: “EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli; Belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmamalı, açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirasına çevrilmelidir. Yasal Mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalıdır. Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda-içecek ürünleri yerli olmalıdır.”

Talimatnamede, ihalelerde yerli malına iltimas sağlanabileceğine dair genelde olduğu anımsatılarak yerli olmayan ürün, cihaz ya da ekipmanların satın alınması ya da kiralanmasının zorunlu olmadıkça yapılmaması gerektiği dile getirildi. Kirada kullanılanların süreleri ise uzatılmaması gerektiği aktarıldı.

Tasarruf tedbirleri

Talimatnamede, bir dizi tasarruf tedbirine de yer verildi. Buna göre binek araç alım ve kiralanması yasaklandı. Mevcut araçlar da iş dışında kullanılamayacak.

Diğer önlemler de şöyle sıralandı: “İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır. Belediyelerce gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalıdır. Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalıdır. Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemelidir. Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalıdır. Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir.”

Karşılıklı yaptırımlar

ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılanmaması sonrası, ABD-Türkiye ilişkileri gerilmişti.

ABD, iki Türk bakana yaptırım uygulayıp bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmiş, Türkiye de buna karşılık vermişti.

Yurt çapında ABD menşeli ürünlere karşı boykot kampanyaları da başlatılmıştı.