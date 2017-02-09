AKP’li belediyeden yeni evlilere dağıtılan kitaptan: Lazım olan dayak ilaçtır

Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesi tarafından yeni evlilere dağıtılan kitapta erkeklere, eşlerine şiddet uygulamalarının tavsiye edildiği ortaya çıktı.

Odatv’den Barış Terkoğlu’nun haberine göre belediyenin yeni evlilere dağıttığı ve içerisinde Kur’an, seccade, tespih ve takkenin olduğu bir pakette Menzilciler lideri Muhammed Saki Erol’un yazdığı ‘Aile Saadeti’ isimli kitabının da bulunması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kitapta erkeklere, eşlerine şiddet uygulamaları tavsiye ediliyor. ‘Haddini aşan’ olarak tanımlanan kadınların ‘ıslah edilmesi’ için verilen ‘tavsiyeler’ ise şöyle: “Bu da fayda sağlamaz ise demek ki kadın yuvasının değil keyfinin derdindedir. Ona başka bir ilaç gerekmektedir. Bu azgın kadını boşayıp yuvayı dağıtmadan önce evin içinde ıslah etmek için kocaya tavsiye edilen bu ilaç onu korkutmak ve usulüne uygun dövmektir. Bu safhada kadını döverek cezalandırma, çok hassas bir iştir. Bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer.”

‘Dayak iki türlü…’

Erol, kitabında dayağın iki türlü olduğunu belirtiyor: “Dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. Tabii ki usulüne göre ve hukukuna riayet etmek şartıyla. İşin aslı: Dayak iki türlüdür. Biri zulüm, diğeri lazımdır. Lazım olan dayak ilaçtır…”

Kitaba göre, kadınların eşlerine dövme hakkı da yok: “Kadının, elinden ekmek yediği kimseye el kaldırması doğru değildir. Bunun için dinimizde, dayağı hak eden kocayı dövme işi kadına verilmemiştir.”