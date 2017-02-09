AKP’li belediyeden ‘Hayır’ diyeni eleyen ‘Eveet’ oyunu: Referandum sürecine tebessümle başlayalım istedik

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, anayasa referandumu için ürettikleri ‘Eveet’ oyununu ‘referandum sürecine tebessümle başlamak’ için piyasaya sunduklarını söyledi.

AKP’li belediyenin ürettiği oyunda kullanıcılar, bir sandığı kontrol ediyor. Aşağıya düşen ‘Evet’ oylarını sandıkla yakalamak gerekiyor. Yakalanan her ‘Evet’ oyuyla skor artarken, üç kere ‘Hayır’ yakalayanlar eleniyor.

Belediyenin her siyasi görüşten yurttaşın vergisiyle oluşturduğu bütçesinden karşıladığı oyun, Google Play ve AppStore’dan indirilebiliyor.

Oyunu şimdiye dek Google Play üzerinden 100 kişi indirdi.

‘Sürece tebessümle başlamak için’

Kanal 24’e konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, oyunun referandum sürecine ‘tebessümle başlamak için’ üretildiğini anlattı: “Netice itibarıyla istedik ki gençlerin bu merakına biz de olumlu bir katkı sağlayalım ve referandumda sürecine de tebessümle başlayalım. Tebessümle başladığımız süreci barış içinde yaşayalım diye oyunu piyasaya sunduk.”