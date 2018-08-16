AKP’li belediyeden ‘hamle’: McDonald’s, Burger King ve Starbucks’a ruhsat yok

Ankara’nın AKP’li Keçiören Belediyesi, ilçede faaliyet göstermek isteyen McDonald’s, Burger King, Starbucks gibi büyük firmalara ruhsat verilmeyeceğini açıkladı.

Keçiören Belediyesi’nin ABD menşeili firmalara yönelik ruhsat verilmemesi kararının ardından açıklama yapan Burger King, kendi firmalarının Brezilyalı olduğunu söyledi.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.

Kararın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir. Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

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Keçiören Belediyesi’nin kararının ardından açıklama yapan Burger King, kendi firmalarının ABD menşeili değil Brezilyalı olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Burger King, ABD menşeili firmaya ait olmayıp, Ekim 2010’da merkezi Rio de Janeiro/Brezilya olan 3G Capital şirketi tarafından devralınarak RBI (Restaurant Brands International) çatısı altında faaliyet göstermektedir. Markanın Türkiye operasyonlarını ise 23 yıldır aralıksız olarak bir Türk şirketi TAB Gıda olarak biz yürütmekteyiz” ifadelerine yer verildi.