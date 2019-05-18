AKP’li belediyeden 8.6 milyon liralık çiçek alımı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde AKP’li belediyenin 2018 yılında 8.6 milyon liralık çiçek aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, 2018 yılı kesin bütçe görüşmelerinde tartışma yaratan harcama için CHP Gurup Başkan Vekili Hasan Bayrak, “En çok üzerinde durduğumuz konu Kartepe Belediyesi’nin bir yıl içerisinde 8.677.734,70 TL’lik çiçeği ne yaptığı, nerelere gönderdiğidir” dedi.

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Tartışma üzerine Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz imzasıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada belediye hesaplarında hata yapıldığı, 8.6 milyonluk çiçek harcamasının sehven yazıldığı iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Sehven yapılmış olan bu hata, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müzün açık ihale usulü yapmış olduğu organizasyon ihalesindeki, özel gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere ayrılmış olan 2 bin 450 adet tek dal gül harcamasında tek gül birim fiyatının 3,54 lira olması gerekirken, taşınır mal kayıtlarına sistemsel hata olarak 3 bin 540 lira olarak yazıldığından, toplam bedelin sistem tarafından 7 milyon 350 bin lira ve KDV olarak hesaplanmasından kaynaklanmıştır. 2018 yılı çiçek harcama kalemine dair muhasebeleştirilen gerçek tutar ödeme emri belgesinde doğru ve açık haliyle görülmektedir. Bu durum kayıtlarımızda sehven yapılmış bir hatadan kaynaklanmış olup, kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algıya yol açmasına sebep olmuştur. Kasıtsız bir sistem hatasından kaynaklanan bu durum için üzüntümüzü ve böyle bir harcamanın gerçekleşmediğini bildirir, Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Açıklamaya bir cevap yayınlayan CHP grubu, sadece çiçek değil birçok hesap kodunda rakamların birbirini tutmadığını söyleyerek “Bir çok şehirden bile nüfusu büyük olan bir belediyede belediye başkan yardımcısının ‘sehven yanlış yapılmıştır’ açıklaması elzem vericidir. Meclis komisyonuna gelinceye kadar bu bütçeyi hiç kimse incelememiş midir?” ifadelerini kullanı.