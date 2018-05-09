AKP’li belediye, ‘Yoğunluk olur’ diyerek meydanda İYİ Parti standına izin vermedi

İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Parti’nin stant açmasına izin vermedi.

İYİ Parti, belediyeye 4 Mayıs’ta başvurarak, 7-21 Mayıs tarihlerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00-20.00 arasında stant açmak istediğini bildirdi.

Reklam

Ancak belediyeden izin çıkmadı. Belediye başkan yardımcısı Turgut Baran imzasıyla partiye verilen yanıtta, stant talebinin ‘oluşabilecek yoğunluk’ nedeniyle reddedildiği ifade edildi.

Belediyenin yanıtını, İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural Twitter hesabından paylaştı.

Reklam

Hesabından değerlendirmelerde bulunan Vural, kaymakamlığın stantlarına izin verdiğini ancak belediyenin her şeylerini engellemeye çalıştıklarını ifade etti.

İYİ Parti’li yönetici “‘Yoğunluk olur’ dedikleri meydanda şu an özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor” diyerek bir de fotoğraf paylaştı.