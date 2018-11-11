AKP’li belediye, SP’li İslam’ın konferans vereceği salonun rezervasyonunu iptal etti

Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam’ın konuşmacı olarak katılacağı Rize’nin Ardeşen ilçesindeki konferans yapılacağı salonunun rezervasyonu, AKP’li belediye başkanı tarafından iptal edildi.

İlçeye gelerek duruma tepki gösteren Prof. Dr. İslam, “Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz” dedi.

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Konuyla ilgili AKP’li Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Bu tasarruf sadece bana aittir” dedi.

İslam hakkında Twitter’daki paylaşımları nedeniyle, ‘Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Salonun rezervasyonu yapılmıştı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, SP ilçe teşkilatı tarafından SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans programı planlandı.

Bugün saat 18.00’de yapılması planlanan konferans için Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki salonun rezervasyonu yapıldı. Konferansın günü ve saatiyle ilgili partililer ve vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak dün gece SP İlçe Başkanı Hamza Eksilmez açıklama yaparak, konferansın yapılacağı belediye kültür merkezi içerisindeki salon rezervasyonunun Ardeşen belediyesi tarafından iptal edildiğini söyledi.

İslam’dan basın toplantısı

Bugün ilçeye gelen SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam ise konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan İslam, “Belediyenin salonunda Saadet Partisi Ardeşen İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak davet edildik. Ancak dün gece geç saatlerde aldığımız habere göre, belediyedeki bu rezervasyonumuz yani girişimimiz belediye tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiş. Bu haber üzerine bizde oturup arkadaşlarla ne yapacağımızı konuşup kararlaştıracağız. Bana partili arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, Ardeşen belediye başkanı, kendisinin elinde olmayan imkanlarla bu rezervasyonu iptal ettiği şeklinde. Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz” dedi.

Ardeşen’in kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Prof.Dr. İslam, “Engellemelerin, haksız ve iftira kampanyalarının hangi boyutlara ulaşabildiği konusunda da bütün halkımıza adeta belge ve kanıt düzeyine gelmiştir. Bu süreçle ilgili aklıselim şekilde ne güzel bir yolla bu işin içinden çıkacağız” diye konuştu.

Toplantıya SP Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Uzun, SP Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, SP Ardeşen İlçe Başkanı Hamza Eksilmez, partililer ve basın mensupları katıldı. Ayrıca CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Ardeşen İlçe Başkanı Tahsin Ocaklı ve teşkilat üyeleri de destek amaçlı olarak toplantıda bulundu.

Başkan Gültekin: Tasarruf bana ait

Söz konusu iptalin tamamen kendi tasarrufunda olduğunu belirten Başkan Gültekin’in yaptığı açıklama şöyle: “Saadet Partili Nazır Cihangir İslam’ın yüce Türk Milletinin Meclisi olan Gazi Meclisimizde yaptığı bir konuşmada ’15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik bu ülkede, bunlara İslamcı filan demeyin’ diyerek, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini hedef alıp, onlara hakaret etmişti. Tamda bu sebepten dolayı; SP Ardeşen İlçe Teşkilatının Nazır Cihangir İslam’ın konuşma yapması için Belediyemizden talep ettiği konferans salonunu kendilerine tahsis etmedik. Üzülerek duyuyor, okuyor ve görüyoruz ki Vatanına Bayrağına sahip çıkan, aziz Şehitlerimize Gazilerimize ve 15 Temmuz dirilişinin sembolü Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir ismin Ardeşen’de konuşmasına izin verilmemesi bazı kesimler tarafından çarptırılmak suretiyle Belediyemiz zan altında bırakılmak istenmektedir. Bundan mütevellit; Bu vatanı canları pahasına koruyarak can veren tüm 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına kamuoyuna saygı ile duyurulur. Not. Bu tasarruf sadece bana aittir.”

İslam’ın Meclis’teki konuşması

İslam, 31 Ekim’deki meclis konuşmasında AKP’nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı’da HDP’den, referandum sürecinde CHP’den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu belirterek şöyle demişti: “Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah’a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. ‘Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin’ diyor insanlar size.”