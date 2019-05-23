AKP’li belediye seçimden önce yüzde 15 indirdiği suya yüzde 25 zam yaptı

AKP’li Samsun büyükşehir belediyesi 31 Mart’taki yerel seçimden önce yüzde 15 indirim yaptığı suya bugün yüzde 25 zam yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

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31 Mart seçimleri öncesinde Samsun’da, 1 0cak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 zam yapılmıştı. Bugün yapılan zamla birlikte 31 Aralık 2018’e kıyasla içme suyunun fiyatı yüzde 6.25 artmış oldu.

Maddenin kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle konuştu: ”Emekli, dar gelirli, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı mağdur etmek gibi bir düşünce noktasında azami ölçüde dikkat edildi. Hepimiz insanız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur. Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim. Ama almamız gereken kararlardan da geri duramam.”