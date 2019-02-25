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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li belediye meclis üyesi ‘çocuğa cinsel istismar’dan tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.A.’ya 10 yaşından beri sistematik şekilde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan beş kişi arasında AKP’li belediye meclis üyesi F.Ö.’nün de bulunduğu ortaya çıktı.

Aralarında memur ve esnafların da bulunduğu yedi kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, beşi tutuklanmıştı. Durum, çocuğun cinsel istismarı bir yakınına anlatmasıyla ortaya çıkmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre E.A. emniyette psikolog eşliğinde verdiği ifadede, kendisiyle aynı okuldaki B.Y.’nin de cinsel istismara maruz bırakıldığını ve yaşananların üzerinin kapatıldığını söyledi.

İfadelerin ardından B.Y. korumaya alındı.

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Şanlıurfa’da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Yedi gözaltı

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