AKP’li belediye meclis üyesi ‘çocuğa cinsel istismar’dan tutuklandı

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]