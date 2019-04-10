AKP’li belediye kaybedince firma 96 işçiyi işten çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul’un Esenyurt ilçesi belediyesiyle çalışan Özyurt İnşaat, belediyeyi CHP’nin kazanmasıyla 96 işçiyi işten attı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’dan Filiz Gazi’nin haberine göre DİSK Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, firma yetkilisi olduğunu söyleyen birinin, “Biz bu yönetimle muhtemelen çalışamayız ama ne olacağı da belli değil” dediğini aktardı.

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‘Sözleşmeler seçime göre ayarlanmış’

Karabulut, seçimden önce 15 Mart’ta işçilerin sözleşmelerinin bitirildiğini ve bu tarihin seçime göre ayarlanmış olduğunu kaydetti.

Firmanın seçimden iki gün önce sahadan tüm araçlarını çektiğini ve cuma günü de 96 işçinin çıkışını yaptığını belirten sendika başkanı, tazminatların onarlı gruplar halinde verileceğini, ancak henüz net bir şeyin olmadığını söyledi.

‘Amaç yeni belediyeye iş yaptırmamak’

Karabulut, amacın ilerleyen zamanlarda belediyeye iş yaptırmamak olduğunu savunarak şunları söyledi: “Seçimi kaybedince yangından mal kaçırır gibi davranmak art niyetli. Sadece ‘Bundan sonra bize ihale vermeyecekler düşüncesi’ değil. İhale değişir ama işçi devam eder. Normal koşullarda bu böyledir. Yeni belediye yönetimine karşı yapılmış bir şey bu.”

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