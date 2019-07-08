AKP’li belediye başkanları İmamoğlu’nu tebrik etti ama 39 ilçelik çağrıya katılmadı

Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmesi dolayısıyla tebrik eden AKP’li ilçe belediye başkanları, öğleden sonra Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Meclis Grubu başkanı M. Tevfik Göksu ile yaşanan tartışmadan sonra, akşam saatlerindeki ’39 ilçe belediyesi’ toplantısına son anda katılmadı.

İmamoğlu, AKP’li başkanların tebriklerini kabul etti. Fotoğraflar: İBB

Sabah saatlerinde İmamoğlu’nu tebrik eden AKP’li 24 ilçenin belediye başkanları, akşam saatlerinde İBB Başkanı’nın çağrısıyla Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşmesi beklenen toplantıya son anda katılmadı. Böylece, İmamoğlu’nun ‘İstanbul’u 39 belediye başkanı ile birlikte yönetme’ sözü, AKP’li belediyeler katılmadığı için hayata geçirilememiş oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanlarına, 8 Temmuz günü için verdiği randevuya, aralarında Cumhur İttifakı’na mensup belediyelerin de bulunduğu birçok belediye başkanı olumlu yanıt vermişti. Söz konusu toplantı, akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Ancak Cumhur İttifakı’na mensup belediye başkanları, son anda toplantıya katılmadı. Toplantıda İmamoğlu ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile birlikte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Kadıköy, Şişli, Kartal, Bakırköy, Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Maltepe ve Sarıyer belediye başkanları hazır bulundu. Toplantıyı başlatan İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konuşmasında özetle şunları söyledi: “39 belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yapıldı. Bana, 8 arkadaşımızın katılamayacağı ama diğer arkadaşlarımızın katılacağı yönünde bilgi ulaşmıştı. Çok önemsediğim bir toplantıyı sizlerle gerçekleştirmek istiyorum. Özellikle 39 belediye başkanımızla İstanbul’un sorunlarının çözümü noktasında hep beraber hareket etmenin önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Barışçıl ve milletimizi bütünleştiren, ayrıştırmadan uzak bir dönemin İstanbul’a yaşatılması gerektiği konusunda hem hemfikiriz hem de aynı felsefeyi taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri söylediğim gibi, ben, İBB Başkanı olarak, bu şehri İstanbul’un bütün belediye başkanlarıyla beraber yönetmek arzusundayım. Herhangi bir siyasi parti olmaksızın, tüm vatandaşlara eşit hizmet yapma konusunda, herkese eşit mesafede olma konusunda iş birliğini önemsiyoruz.”

‘Partizanlık süreci olgunlaşmış’

İmamoğlu, belediye içindeki ‘partizanlık’ konusunda da şunları kaydetti: “Belediye içerisinde bir partizanlık süreci olgunlaşmış gibi görünüyor. İnsanlar bundan rahatsız bize ulaşan kısmıyla. Ama biz, bu duyguların tamamının bu kurum içerisinde olmasını kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Bu anlamda, belediyede birlikte iş yapabilme, ortak sorunlara ortak çözümler üretebilme kültürünü, sizlerin de gayretiyle İstanbul’a yerleştirme çabasında olacağız. Beş yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak da bu kültürü geliştirmenin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu amaçla çok önem verdiğim iki koordinasyon biriminden sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Birincisi, ‘Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu’ olacak. İkincisi de ‘Bölge Koordinasyon Masaları’ olacak.”

İmamoğlu, AKP’li belediye başkanları dışındaki başkanlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, AKP’li başkanların toplantıya katılmaması ise şöyle eleştirdi: “Bizler, 16 milyon İstanbullunun, İstanbul’u yönetme sorumluluğu verdiği kişiler olarak bir araya gelemeyeceksek, İstanbul’un bugününü, yarınını hep birlikte konuşamayacaksak, İstanbul’u nasıl dünya kentleri arasına sokacağımızı paylaşamayacaksak, İstanbul’da insanların kucaklaşmasını, birbirleriyle refah içerisinde, mutlu olmalarını nasıl sağlayacağız? O bakımdan bu süreci önce bu masalarda başlatmamız lazım. Bu toplantıların çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu masalar sayesinde iki ayda bir Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu toplantılarımızı yapacağız. İlçelerin ortak sorunlarını, birlikte yapılabilecek çalışmaları, İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki tartışmalı yetki konularını görüşeceğiz ve karşılıklı iletişim ve görev paylaşımı sağlayacağız. İstanbul’a katkı sunacak projeleri konuşup, birbirimizden öğreneceğiz aslında. İstanbul’da, birçok konunun sadece ilçe ölçeğinde çözümlenmesi neredeyse imkansız. Burada bütüncül bir süreç yönetimine ihtiyaç var. Bu amaçla İstanbul’u 10 çalışma bölgesine ayırdık. Bu bir taslak öneridir. Dilerdim ki diğer belediye başkanı arkadaşlarım da burada olsunlar ve hep birlikte süreci beraber tartışalım. Bu bölgelerde öncelikli olarak ulaşım, iş ve istihdam politikaları, afet ve acil durum yönetimi, çevre ve ekoloji, mülteci ve göç konularında ortak masalar oluşturulacak. İlçelerin kendi özgün konularında da farklı konu başlıklarında da iş birliğine gidecek plan oluşturulabilecek. Farklı ilçeler, ortak sorunlarına göre birliktelikler kurabilecek. Bu detayları hep birlikte konuşacağız, hep birlikte o masada karar vereceğiz. Hiç kimse ‘Benim görüşüm alınmadı, benim sesim dinlenmedi’ diyemeyecek. ‘Beni partimden dolayı kabul etmediler’ diye bir fikre kapılmayacak. Gelen, gelmeyen herkesi davet etmeye ve bu süreçleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.”

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Göksu ile tartışma

AKP’li belediye başkanlarının söz konusu toplantıya katılmamasının nedeninin, öğle saatlerinde İBB Meclisi’nde yaşanan, Ekrem İmamoğlu ile AKP Grup Başkanı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasındaki tartışma olup olmadığı ise bilinmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) ile Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu (@mt_goksu) İBB Meclisi'nde tartışma yaşadı.



▪️ Göksu: Ne konuşacağımıza siz mi karar veriyorsunuz



▪️ İmamoğlu: Evet ben karar veriyorum meclis başkanıyım. Mikrofonun sesini kapatın. pic.twitter.com/uPDnWnqnnm — Biz10 TV (@Biz10TV) July 8, 2019

Göksu, Ekrem İmamoğlu hakkında, 23 Haziran öncesi ‘Pontus’ iddialarını gündeme getirmişti.