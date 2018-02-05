AKP’li belediye başkanının ‘yolsuzluk’ iddiaları sonrası ihracı istendi

AKP’li Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan’ın ‘yolsuzluk’ gerekçesiyle ihracı istendi.

AKP Yalova İl Disiplin Kurulu, Çınarcık ilçesindeki Teşvikiye belde belediye başkanı hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda başkanın partiden ihraç edilmesi istendi.

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AKP Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak şunları söyledi: “Arap bir işadamı, dolandırıldığı iddiasıyla genel merkezimize başvurmuş. Genel merkezimiz de konunun il disiplin kurulunda görüşülmesini talep etmişti. İl disiplin kurulumuz konuyu araştırdı ve yaptığı toplantıda Ahmet Meydan’ın partiden ihracını uygun gördü. Alınan bu karar, AK Parti Genel Merkezi’ne gönderildi. Nihai kararı genel merkezimiz verecek.”

İçişleri Bakanlığı belediye hakkında inceleme başlattı.

İddiaların hedefindeki başkan Meydan partisinin bu süreçte zarar görmesini istemediğini belirterek gelecek günlerde konuyla ilgili detaylı bir basın açıklaması yapacağını söyledi.