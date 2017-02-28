AKP’li belediye başkanının oğlu lise öğrencisine istismar suçundan tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde liseli bir kız öğrenciye cinsel istismar suçundan tutuklanan öğretmen Erdem Özdemir’in Gölbaşı Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Özdemir’in oğlu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Dilek Şen’in haberine göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesisinde Yavuz Ortaokulu’nda Fen Bilgisi ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Erdem Özdemir, ‘çocuğun nitelikli istismar suçu’ndan tutuklandı.

Özdemir, kız öğrenciyle geçen nisan ayında ‘samimi olduklarını’ söyleyerek, kendisine cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu savcılık ve mahkeme ifadesinde kabul etti.

Özdemir, ayrıca öğrenciye onunla evleneceğini söylediğini, onu sevdiğini, ‘rızası dışında’ bir şey yapmadığını savundu.

Avukat: Delil karartma yok, serbest bırakılmalı

Şüphelinin avukatı Gökhan Çağlayan ise savunmasında şüphelinin olayı bütün açıklığıyla anlattığını belirterek, “Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkansız zararlar doğacaktır. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, delil karartma şüphesi söz konusu değildir. Adli kontrol hükümleri uygulanarak şüphelinin serbest bırakılmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme kararında, mevcut delil durumu ve kuvvetli şuç şüphesinin sübut bulması, suçun katalog suçlardan olması, sanığın üzerine atılı suçun ceza miktarı, henüz delillerin tam olarak toplanmamış olması, şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin bulunması sebebiyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağına hükmetti.

Belediye Başkanı Özdemir: Kumpas olabilir

AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise gizlilik kararı sebebiyle olay hakkında tam bilgi sahibi olmadığını ve olayın kumpas olabileceğini söyledi. Avukatın savunmasını, “Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır” dediğini sorduğumuz Özdemir, “Biz avukat tutmadık. CMK’den verilen avukat mı bilmiyorum. Gizlilik kararı olduğu için bize hiçbir bilgi verilmedi. Biz de net olarak bilmiyoruz” diye konuştu.