AKP’li belediye başkanından ‘Andımız’ çıkışı: Çocuklarımıza okutmalıyız

Ankara’nın Keçiören ilçesinin AKP’li belediye başkanı Turgut Altınok, AKP tarafında kaldırılan ‘Andımız’ın geri getirilmesini istedi.

Fotoğraf: kecioren.bel.tr

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013’te okullarda okunmasına son verilen ‘Andımız’ın yeniden okunmasına hükmeden mahkeme kararını kaldırmıştı. İktidar partisi AKP’nin ortağı MHP iseDanıştay’ı sert sözlerle eleştirmişti.

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Resmi Twitter hesabından yazılı açıklama paylayan Altınok, ‘Andımız’ın haykıra haykıra söylenmesi gerektiğini ifade etti.

“‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır?” diye soran başkan, ‘Andımız’ın gururla okunması ve çocuklara okutulmasını talep etti.

Altınok, şu ifadeleri kullandı: “Bizim Andımız hepimizin gururudur, yüz akıdır. Bunu söylemekten şeref ve onur duymalıyız. İnşallah yanlıştan dönülür, milletimizin adı ve kökü çocuklarımızın o güzel seslerinde nidalanmaya devam eder.”