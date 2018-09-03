AKP’li belediye başkanından ABD başkanına şiir: Herkes bela neymiş baktı… Baş belası Trump çıktı

AKP’li Kocaeli Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Trump’a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı.
Şairlik yönüyle de bilinen, bir şiir kitabı da yayınlanan Baran şiirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilerde bulundu.
ABD ile Türkiye, İzmir’de ‘casusluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’dan yargılanan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle bir süredir kriz yaşıyor.
Baş Belası @realDonaldTrump
Bu şiir sana… pic.twitter.com/u75SG2qeXZ
— İsmail Baran (@ismailbaran41) September 3, 2018
Baran’ın sosyal medya hesabında yayınlayarak duyurduğu ‘Baş Belası’ şiiri şöyle:
Herkes bela neymiş baktı
Baş belası Trump çıktı
Canımızı biri sıktı
Baş belası Trump çıktı.
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Allah versin belasını
Aratmıyor atasını
Gör kefere babasını
Baş belası Trump çıktı
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Kafasında haçlı ruhu.
Yok ki onun ruhu muhu
Hak ediyor elbet yuhu
Baş belası Trump çıktı.
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Bela oldu tüm dünyaya
Sanki kendi ilah güya
Ne edep var nede haya
Baş belası Trump çıktı
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Dinimizin tam düşmanı.
Ne Türk tanır, ne Almanı
Yalnız dolar din, imanı
Baş belası Trump çıktı
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Tam bir deli, kural bilmez
Zannediyor ki hiç ölmez
Ne desende yola gelmez
Baş belası Trump çıktı