AKP’li belediye başkanından ABD başkanına şiir: Herkes bela neymiş baktı… Baş belası Trump çıktı

AKP’li Kocaeli Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Trump’a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı.

Şairlik yönüyle de bilinen, bir şiir kitabı da yayınlanan Baran şiirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilerde bulundu.

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ABD ile Türkiye, İzmir’de ‘casusluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’dan yargılanan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle bir süredir kriz yaşıyor.

Baran’ın sosyal medya hesabında yayınlayarak duyurduğu ‘Baş Belası’ şiiri şöyle:

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Herkes bela neymiş baktı

Baş belası Trump çıktı

Canımızı biri sıktı

Baş belası Trump çıktı.

*

Allah versin belasını

Aratmıyor atasını

Gör kefere babasını

Baş belası Trump çıktı

*

Kafasında haçlı ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

Baş belası Trump çıktı.

*

Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

Baş belası Trump çıktı

*

Dinimizin tam düşmanı.

Ne Türk tanır, ne Almanı

Yalnız dolar din, imanı

Baş belası Trump çıktı

*

Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

Baş belası Trump çıktı