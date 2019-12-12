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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li belediye başkanı: Trump da Obama da Ağrılıdır

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bütün canlılar Nuh’un Gemisi’yle kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır” dedi.

’11 Aralık Uluslararası Dağ Günü’ dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Sayan, Ağrı Dağı’nın Birleşmiş Milletler’in 11 Aralık gününü Dünya Dağ Günü ilan etmesinin ardından Ağrı Dağı’nın milli park olarak ilan edildiğini söyledi.

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Ağrı’nın Ağrı Dağı’ndan yeterince faydalanamadığını dile getiren Sayan şöyle devam etti: “İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek. Bilim insanlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı’yı tanıtmalıyız. Ağrı kadim bir kenttir. Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh’un Gemisi’yle kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır””

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