AKP’li belediye başkanı kızını kendisine özel kalem müdürü atadı

Rize’nin İyidere belediyesinin AKP’li başkanı Ahmet Mete, kızı Ebru Mete’yi kendisine özel kalem müdürü olarak atadı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre başkanın büyük oğlu Osman Mete de ilçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kantin ihalesini kazandı. Başkan Mete’nin küçük oğlu Özhan Mete ise ilçedeki binaların dış cephe tadilat boyama onarım işlerini aldı.

‘Kayırmacılık, liyakat ve siyasi etik’ tartışmalarına neden olan konuyla ilgili olarak Mete, “Önemli olan benim kızım oğlum olması değil, işlerini kaliteli yapıp yapmadıkları” dedi.

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Başkan, kızıyla ilgili görevlendirmeyi şöyle savundu: “Kızım şirket elemanıydı, kadroya geçti. Bizde özel kalem diye birim yok. Kızım telefonlarıma bakıyor. Neticede biri bakacak onlara.”

Mete, üniversitenin kantin ihalesini alan büyük oğlu için ise, “Kim talipse gelsin verelim orayı. Her ay 2 bin 500 lira zarar ediyor. 3 milyar lira masraf etti. O kantini isteyen kim varsa gelsin devredeyim. 5 kuruş da almayacağız” diye konuştu.