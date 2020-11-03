Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li belediye başkanı ‘corona’dan dolayı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ünsal, dört ay önce geçirdiği trafik kazasını yaralı olarak atlatmıştı.

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Depremde can kaybı 111’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111’e yükseldiğini bildirdi.

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