AKP’li belediye başkanı ‘corona’dan dolayı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünsal, dört ay önce geçirdiği trafik kazasını yaralı olarak atlatmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111’e yükseldiğini bildirdi.
Merkez Bankası fonlama maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarına devam etti. Merkez Bankası döviz ve altın karşılığı Türk lirası verdiği swap piyasasındaki faizi 150 baz puan artırarak yüzde 11.75’ten yüzde 13.25’e yükseltti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkazdan çıkarılarak ‘mucizenin adı’ olan üç yaşındaki Ayda Gezgin’in ambulansla hastaneye götürülürken çekilen görüntülerini paylaştı. Mutfakta oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan Gezgin, “Köfte ve ayran” istedi.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a karşı geliştirilen T hücre bağışıklığının yetişkinlerde altı aya kadar devam ettiğini ortaya koydu.